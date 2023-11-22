غدًا.. إضراب صحفيو "رويترز" احتجاجًا على هيكل الأجور غير العادلة

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أحمد جودة - القاهرة - ينظّم الزملاء الصحفيون العاملون في وكالة “رويترز” للأنباء، إضرابًا عن العمل غدًا الخميس 23 نوفمبر؛ احتجاجًا على هيكل الأجور غير العادلة.

وكان قد نظّم الصحفيون العاملون في مكتب وكالة رويترز للأنباء في القاهرة وقفة احتجاجية لمدة ساعة، يوم السبت الموافق 4 نوفمبر داخل مكتب القاهرة؛ اعتراضًا على هيكل أجور "غير عادل"، لم يتماشَ مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر منذ مارس 2022، ولا يوفّر لهم الحماية من التقلبات الاقتصادية، ولا يتماشى مع هياكل الأجور المطبقة في مكاتب أخرى في المنطقة.

النقابة تبدأ تفاوضًا

قال هشام يونس وكيل أول نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي كان قد بدأ تفاوضًا مع إدارة وكالة “رويترز” في القاهرة؛ لإعادة النظر في رواتب الصحفيين العاملين بها، وفقًا لمطالبهم.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن النقابة كانت قد أحرزت تقدّمًا خلال المفاوضات مع إدارة الوكالة، ولكن سرعات ما حدث تراجعًا في مسار التفاوض.

وأكد أن زيادة قيمة رواتب الزملاء في الوكالة، يُعد حقًا أصيلًا لهم، خاصة وأن الأزمة تتعلّق بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ومن ثم تراجع قيمة ما يحصل عليه الصحفيون بالمؤسسة، والذي أصبح يساوي نصف قيمته الآن.

وتابع: “الزملاء العاملون بالمؤسسة يتعرّضون للتمييز الواضح بينهم وبين زملائهم بباقي مكاتب الوكالة في المنطقة العربية، هم لم يطالبوا بتحويل رواتبهم بالعُملة الأجنبية، ولكنهم يطالبون بالحصول على زيادات معقولة بالعُملة المحلية، تقترب من تراجع قيمة الجنيه المصري”.

وأوضح “يونس” أن النقابة تقدّم كل أوجه الدعم للزملاء، خاصة وأن مهمتها الرئيسية هي الحفاظ على علاقات العمل، والدخول في مفاوضات جادة نيابة عنهم، والدفاع عن حقوقهم المالية والأدبية وغيرها، مؤكدًا أن الخطوات التصعيدية للزملاء ستكون تدريجية، مثلما كان الحال في أزمة BBC، والتي تُعد خطوة أولى.