سفيرة أمريكا بالقاهرة: مصر أظهرت حرصها على الاستقرار الإقليمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - أصدرت سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة هيرو مصطفى بيانا ،اليوم الأربعاء، للتعليق على التوصل لاتفاق تبادل للأسرى والهدنة بقطاع غزة.

وقالت السفيرة الأمريكية بالقاهرة في بيانها «كما أعلن الرئيس بايدن، فقد دخلت الولايات المتحدة في شراكة مع مصر وقطر لتسهيل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وتنفيذ وقف ممتد للقتال مما يتيح للمساعدات الإنسانية الإضافية الوصول إلى الشعب الفلسطيني».

وتابعت السفيرة الأمريكية إن مصر أظهرت مرة أخرى طوال هذه الأزمة وخلال هذه المفاوضات التزامها بالاستقرار الإقليمي، كما أظهرت أيضا كرمها في مساعدة المدنيين الذين وقعوا في براثن الصراع.

واشارت إلى أنها بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، فإنها تقدر وتدرك تركيز مصر الثابت والممتد على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيل مغادرة المواطنين الأجانب من غزة في أمان بما في ذلك المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم.

وأضاف «إنني ممتنة لإصرار شركائنا المصريين وتصميمهم على العمل معنا بشكل وثيق لتحقيق أخبار اليوم المفعمة بالأمل – وهي شهادة لا لبس فيها على قوة شراكتنا».

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تشيد بقيادة الحكومة المصرية ورؤيتها طويلة المدى في العمل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وشددت السفيرة الأمريكية على أن الرئيس بايدن والوزير بلينكن شددا على رفض الولايات المتحدة التهجير القسري للفلسطينيين من غزة سواء إلى مصر أو إلى أي مكان آخر.

واختتمت بيانها قائلة «إنني متمسكة بهذه الالتزامات والأهداف المشتركة في الوقت الذي أتولى فيه مهام منصبي في القاهرة».