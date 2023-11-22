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عاجل:- تسريب غاز و5 حالات اختناق.. اخلاء القرية الذكية بمدينة 6 اكتوبر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- تسريب غاز و5 حالات اختناق.. اخلاء القرية الذكية بمدينة 6 اكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت مصادر مطلعة للفجر أن بعض الشركات داخل القرية الذكية قامت بإخلاء موظفيها من المكاتب بسبب وجود رائحة غريبة، تم الاشتباه بأنها تسريب غاز.

 

 

وعلاوة على ذلك، قامت الحماية المدنية بإخلاء بعض العقارات في منطقة أبو رواش، وأخلاء عدد من الشركات والمصالح الموجودة داخل القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر، نظرًا للرائحة القوية الموجودة في الجو.

 

إصابة 5 أشخاص نتيجة تسرب غاز داخل مجمع بنوك في القرية الذكية بأكتوبر

 

تعرض خمسة أشخاص لحالات اختناق نتيجة تسرب غاز داخل مجمع بنوك في القرية الذكية، بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

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بدأت الحادثة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بحدوث تسرب غاز داخل مجمع بنوك في القرية الذكية بـ 6 أكتوبر. 

 

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تم استدعاء رجال الحماية المدنية على الفور إلى موقع الحادث وتم إخلاء الموظفين من المجمع. 

 

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بعد الفحص، تبين أن خمسة أشخاص أصيبوا نتيجة تسرب الغاز، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب. 

 

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تجري الآن الإجراءات اللازمة للسيطرة على التسرب وضمان سلامة المنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالواقعة، وذلك للتحقيق في أسباب التسرب وضمان عدم حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

 

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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