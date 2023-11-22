نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: إنفاق 300 مليون جنيه على ملف إنشاء مواقف السرفيس الحضارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجلس إدارة تنظيم العمل بمشروع وتسويق الأكشاك التجارية لمناقشة الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد بشأن تأجير الأكشاك والبارتشينات الحضارية المنفذة والجاري تنفيذها بالمناطق التجارية الواقعة أسفل المحاور المرورية الجديدة وبالأماكن غير المستغلة لتوفير مناطق حضارية كمتنفس للمواطنين ومصدر يدر عائد استثماري للأنفاق على مشروعات التنمية.



وأشار اللواء أحمد راشد خلال الإجتماع أن المحافظة تولي اهتمامآ بالغآ بملف تطوير مواقف السرفيس الحضارية حيث وصلت تكلفه اعمال التطوير والإنشاء للعديد من المواقف الحضارية نحو ٣٠٠ مليون جنيه مما ساهم في القضاء على المواقف العشوائية وخدمة حركة تنقل المواطنين بين مدن المحافظة وباقى المحافظات والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.



لافتآ بأنه تم توفير عدد من المناطق التجارية التى تضم أكشاك والبارتشينات الحضارية بعدد من الأحياء والمراكز والمدن والمجهزة على أعلى مستوى من الخدمات لإقامة مراكز خدمية تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين إلي جانب تعظيم موارد المحافظة وتوفير مصدر يدر عائد إستثمارى للإنفاق منه على مشروعات التنمية.



وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنبية علي المستأجرين بضرورة الإلتزام بالمساحات المخصصة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ووجه محافظ الجيزة بضرورة إستغلال المساحات الغير مستغلة في إنشاء اكشاك وبارتشينات حضارية مع مراعاة المظهر الحضارى والجمالى للمناطق المقامة بها وبالشكل الذى لا يعيق الحركة المرورية بالشوارع والميادين.



كما وجه محافظ الجيزة بتقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للمستثمرين الملتزمين مما يسهم في اقامة مشروعات أستثمارية تسهم في توفير فرص عمل للشباب تعود بالنفع على المحافظة.



وشهد اللقاء مناقشة عدد من الطلبات المقدمة والمواقع المقترحة لتطويرها وإقامة أكشاك حضارية بها بما يتناسب مع التصور والرؤية الحضارية التي وضعتها المحافظة.



جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام والمستشار القانوني للمحافظة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ومدير إدارة التسويق ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المختصة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.