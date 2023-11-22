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عاجل:- إخلاء عدد من مباني وشركات القرية الذكية نتيجة لتسريب غاز قوي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- إخلاء عدد من مباني وشركات القرية الذكية نتيجة لتسريب غاز قوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتج عنه 5 حالات اختناق

أخبار مصر

الأربعاء 22/نوفمبر/2023 - 01:01 م 11/22/2023 1:01:48 PM

القرية الذكية
القرية الذكية

تعرضت القرية الذكية بمدينة 6 اكتوبر خلال الساعة الماضية لحالة من الارتباك، نتيجة لانتشار رائحة غريبة في منطقة مجمع البنوك، نتج عنها أصابة 5 أفراد بحالات اختناق.

 

 

وذكرت مصادر مطلعة للفجر أن الرائحة الغريبة كانت نتيجة لتسريب غاز قوي، أدي إلى أخلاء بعض الشركات والمباني داخل القرية.

 

 

إخلاء منطقة أبو رواش

وعلاوة على ذلك، قامت الحماية المدنية بإخلاء منطقة أبو رواش، نظرًا للرائحة القوية الموجودة في الجو.

 

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أصيب 5 أشخاص بحالات أختناق نتيجة تسرب غاز داخل مجمع بنوك بالقرية الذكية بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة، وجرى نقل المصابين غلى المتسشفى لتلقى العلاج للازم.

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انتقال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ بالقرية الذكية

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث تسرب غاز داخل مجمع بنوك  بالقرية الذكية بـ 6 اكتوبر، وعلى الفور أنقل رجال الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتم إخلاء العاملين من  المجمع وبالفحص تبين أصابة 5 اشخاص نتيجة تسرب الغاز وجرى نقلهم إلى المستشفى لعمل اللازم، وجاري أتخاذ اللازم والسيطرة على التسرب.

 وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازم حيال الواقعة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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