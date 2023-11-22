الرئيس السيسي يستقبل ملك الأردن اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 01:32 مساءً - أفاد مراسل قناة 'القاهرة الإخبارية' بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، في مستهل زيارته الرسمية للقاهرة اليوم الأربعاء.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدي الطرفين.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

الوساطة المصرية القطرية الأمريكية

وجاء نص التدوينة كالتالي: 'أود أن أُعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين، وأؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة .