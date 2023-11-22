رئيس اتحاد العمال: عمال مصر مع الرئيس السيسي ويؤيدونه في الانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 01:33 مساءً - قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن مصر شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قفزات جبارة في مختلف المجالات في الوقت الذي كانت فيه السفينة في مهب رياح عاتية، مؤكدًا أن المسار الذى اتخذه الرئيس في قيادة البلاد كان المسار الصحيح.

جاءت تصريحات رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الأربعاء، خلال فعاليات مؤتمر النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد محمد جبران، خلال كلمته موجهًا رسالته للرئيس عبد الفتاح السيسي: "لست وحدك.. عمال مصر الشرفاء خلفك ومعك ويأيدونك في الانتخابات الرئاسية المقبلة عن قناعة راسخة بأنك الأجدر والأكفأ لقيادة بلادنا خلال المرحلة القادمة".