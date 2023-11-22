عاجل - أول رد فعل من مصر وقطر والأردن عن اتفاق الهدنة في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أول رد فعل من مصر وقطر والأردن عن اتفاق الهدنة في غزة

أول رد فعل من مصر وقطر والأردن عن اتفاق الهدنة في غزة.. لاقت اتفاق هدنة غزة، ترحيب عربي بنجاح جهود القاهرة والدوحة، وتأكيد ضرورة تطويره لوقف مستدام للحرب.

ردود أفعال عربية عن اتفاق الهدنة في غزة

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية ردود الأفعال العربية، على اتفاق الهدنة في غزة، خاصة بعد البيان الذي أصدرته حركة حماس، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، وجاءت الردود كما يلي:

مصر: سنواصل جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للوصول إلى حلول نهائية

وأكدت مصر، مواصلة جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للوصول إلى حلول نهائية تحقق العدالة وتضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة.

قطر: نأمل أن تؤسس الهدنة في قطاع غزة لاتفاق مستدام بوقف الحرب

وأكدت الدوحة، أنها تأمل أن تؤسس الهدنة في قطاع غزة لاتفاق مستدام بوقف الحرب ويفضي لمحادثات سلام شامل.

الأردن: هناك ضرورة لأن تفضي الهدنة لوقف كامل للحرب

وأوضح الأردن، أن هناك ضرورة لأن تفضي الهدنة لوقف كامل للحرب وأن تسهم في وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا.

السعودية: وقف إطلاق النار خطوة في الاتجاه الصحيح

وأشارت السعودية، إلى وقف إطلاق النار خطوة في الاتجاه الصحيح وهناك حاجة لوقف كامل لكافة الأعمال القتالية.

لمزيد من التفاصيل عن بنود اتفاق هدنة غزة: بجهود مصرية قطرية.. حماس تعلن التوصل لاتفاق هدنة مع الاحتلال حماس تعلن رسميا وقف إطلاق النار حماس تعلن دخول مئات شاحنات المساعدات الطبية والوقود لكل مناطق غزة إسرائيل تعلن إطلاق سراح 50 من النساء والأطفال الأسرى لدى حماس في هذا الموعد حماس عن الهدنة: الاتفاق يضمن حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب

"دوت الخليج" تنشر بنود اتفاق حماس عن تبادل الأسرى بجهود مصرية قطرية

وأصدرت حركة حماس، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، بيانًا أعلنت خلاله بنود اتفاق تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي والتي تمت بجهود مصرية قطرية، بعد مرور 49 يومًا من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

بجهود مصرية قطرية.. حماس تعلن بنود اتفاق تبادل الأسرى

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية بنود اتفاق تبادل الأسرى كاملة، والتي تمت بجهود مصرية قطرية.

التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بجهود قطرية مصرية، بعد مفاوضات صعبة ومعقدة.

وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بكافة مناطق قطاع غزة.

إدخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق قطاع غزة.

يتم ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.

بنود الاتفاق صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف لخدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان.

المقاومة أدارت المفاوضات من موقع ثبات وقوة في الميدان رغم محاولات الاحتلال تطويل أمدها والمماطلة فيها.

نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد وكتائبنا ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا.

وقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار أيام الهدنة وفي الشمال لمدة 6 ساعات يوميا.

إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال.

إفراج الاحتلال عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا.