نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة يعلن موعد انطلاق امتحانات شهر نوفمبر للمراحل التعليمية المختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل الدراسية " ابتدائى – إعدادي – ثانوى "لطلاب مدارس تعليم الجيزة خلال الفترة من يوم الخميس 30 نوفمبر حتى يوم الاربعاء 6 ديسمبر 2023.

ويقوم الطالب بتأدية ثلاثة اختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد، تنقسم إلى اختباري شهر، والاختبار الثالث هو اختبار نهاية الفصل الدراسي، والذي يستهدف قياس نواتج التعلم في مناهج الفصل الدراسي كاملة، وذلك بما فيها المناهج التي أدى فيها الطلاب الاختبارات الشهرية.

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