نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بجهود مصر وقطر.. اتفاق هدنة غزة بالتفصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا ساعات قليلة عن اتفاق هدنة غزة بجهود مصرية قطرية، بعد حرب إبادة إسرائيلية استمرت إلى 50 يومًا على التوالي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عقب عملية طوفان الأقصى، التي شنتها حركة حماس.

اتفاق هدنة غزة بالتفصيل

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، التفاصيل الكاملة عن اتفاق هدنة غزة، وآخر تطورات وكواليس صفقة تبادل الأسرى، وآخر ما توصلت إليه اتفاقات وقف إطلاق النار.

مدة الهدنة

4 أيام قابلة للتمديد.

يبدأ سريان الهدنة يوم الخميس 23 نوفمبر 2023 يتخللها وقف العدوان بكافة أشكاله.

تتضمن إدخال المساعدات والوقود.

تشمل تبادل أسرى على دفعات

بنود اتفاق الهدنة

يتم الإفراج عن 150 أسيرة وطفلا فلسطينيين خلال الأيام الـ4 الأولى.

العدد مرشح للزيادة حال تطوير الهدنة.

الاحتلال نشر قائمة بأسماء 300 أسيرة وطفل.

يتم الإفراج عن 150 أسيرة ومن الأسرى الأطفال مقابل 50 من المستوطنين نسوة وأطفالا.

جنوب قطاع غزة يتوقف طيران الاحتلال طوال أيام الهدنة.

شمال قطاع غزة تتوقف حركة الطيران 6 ساعات يوميا.

وقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

ضمان حرية حركة المواطنين من الشمال إلى الجنوب عبر شارع صلاح الدين.

إدخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق قطاع غزة.

الاحتلال يغلق البوابة الحديدية على‎ المدخل الشرقي لقرية سنجل

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، البوابة الحديدية على‎ المدخل الشرقي لقرية سنجل.

رد فعل أمريكا وفرنسا وروسيا عن اتفاق هدنة غزة

وعقب إعلان حركة حماس، والاحتلال الإسرائيلي، التوصل إلى اتفاق هدنة غزة، استقبل العالم القرارات بترحيب كبير، وذلك بعد حرب دامت 50 يومًا في غزة، من جرائم وأعمال إجرامية للاحتلال بالقطاع.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن أبرز التصريحات وردود أفعال عالمية على اتفاق الهدنة في قطاع غزة.

بايدن يؤكد التزام "نتنياهو" بضمان تنفيذ الاتفاق وتوفير مساعدات إضافية

وثمن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتفاق الهدنة في غزة، مؤكدًا التزام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بضمان تنفيذ الاتفاق وتوفير مساعدات إضافية.

الاتحاد الأوروبي: هناك أهمية لاستغلال الهدنة لإيصال أقصى قدر من المساعدات للمحتاجين في غزة

وقال الاتحاد الأوروبي، في تعليق له، على اتفاق هدنة غزة، إن هناك أهمية لاستغلال الهدنة لإيصال أقصى قدر من المساعدات الإنسانية للمحتاجين في قطاع غزة.

روسيا: نأمل في تحقيق تسوية مستدامة

وأكدت روسيا، أنها كانت دعت لتهدئة وهدنة إنسانية ولا يمكن إلا على أساسها رسم معالم للمحاولات المستقبلية لتحقيق تسوية مستدامة.

بلجيكا: الهدنة خطوة أولى مهمة يجب أن يتبعها المزيد من الإجراءات

وأوضحت بلجيكا، أن خطوة أولى مهمة يجب أن يتبعها المزيد من الإجراءات، وضرورة أن تضمن وصول المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.

فرنسا: نأمل أن يسهم الاتفاق بتأمين وصول المساعدات الكافية

وأشارت باريس، إلى أنها تأمل أن يسهم الاتفاق بتأمين وصول المساعدات الكافية لمناطق القطاع ويحقق الاستقرار ويضمن بقاء أهالي قطاع غزة في أماكن سكنهم.

بريطانيا: الاتفاق خطوة حاسمة لضمان تنفيذه بشكل كامل

ولفتت بريطانيا، إلى أن الاتفاق خطوة حاسمة وهناك ضرورة لضمان تنفيذه بشكل كامل.

اقرأ أيضًا عن اتفاق هدنة غزة: حماس: وقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في قطاع غزة حماس: وقف حركة طيران الاحتلال على مدار أيام الهدنة الاحتلال يفرج عن 150 من نساء وأطفال فلسطين مقابل 50 من أسراهم

رد فعل مصر وقطر والأردن عن اتفاق الهدنة في غزة

كما لاقت اتفاق هدنة غزة، ترحيب عربي بنجاح جهود القاهرة والدوحة، وتأكيد ضرورة تطويره لوقف مستدام للحرب.

ردود أفعال عربية عن اتفاق الهدنة في غزة

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية ردود الأفعال العربية، على اتفاق الهدنة في غزة، خاصة بعد البيان الذي أصدرته حركة حماس، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، وجاءت الردود كما يلي:

مصر: سنواصل جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للوصول إلى حلول نهائية

وأكدت مصر، مواصلة جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للوصول إلى حلول نهائية تحقق العدالة وتضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة.

قطر: نأمل أن تؤسس الهدنة في قطاع غزة لاتفاق مستدام بوقف الحرب

وأكدت الدوحة، أنها تأمل أن تؤسس الهدنة في قطاع غزة لاتفاق مستدام بوقف الحرب ويفضي لمحادثات سلام شامل.

الأردن: هناك ضرورة لأن تفضي الهدنة لوقف كامل للحرب

وأوضح الأردن، أن هناك ضرورة لأن تفضي الهدنة لوقف كامل للحرب وأن تسهم في وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا.

السعودية: وقف إطلاق النار خطوة في الاتجاه الصحيح

وأشارت السعودية، إلى وقف إطلاق النار خطوة في الاتجاه الصحيح وهناك حاجة لوقف كامل لكافة الأعمال القتالية.

لمزيد من التفاصيل عن بنود اتفاق هدنة غزة: بجهود مصرية قطرية.. حماس تعلن التوصل لاتفاق هدنة مع الاحتلال حماس تعلن رسميا وقف إطلاق النار حماس تعلن دخول مئات شاحنات المساعدات الطبية والوقود لكل مناطق غزة إسرائيل تعلن إطلاق سراح 50 من النساء والأطفال الأسرى لدى حماس في هذا الموعد حماس عن الهدنة: الاتفاق يضمن حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب

"دوت الخليج" تنشر بنود اتفاق حماس عن تبادل الأسرى بجهود مصرية قطرية

وأصدرت حركة حماس، في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، بيانًا أعلنت خلاله بنود اتفاق تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي والتي تمت بجهود مصرية قطرية، بعد مرور 49 يومًا من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

بجهود مصرية قطرية.. حماس تعلن بنود اتفاق تبادل الأسرى

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية بنود اتفاق تبادل الأسرى كاملة، والتي تمت بجهود مصرية قطرية.

التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بجهود قطرية مصرية، بعد مفاوضات صعبة ومعقدة.

وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بكافة مناطق قطاع غزة.

إدخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق قطاع غزة.

يتم ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.

بنود الاتفاق صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف لخدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان.

المقاومة أدارت المفاوضات من موقع ثبات وقوة في الميدان رغم محاولات الاحتلال تطويل أمدها والمماطلة فيها.

نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد وكتائبنا ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا.

وقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار أيام الهدنة وفي الشمال لمدة 6 ساعات يوميا.

إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال.

إفراج الاحتلال عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا.