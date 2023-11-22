نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع المياه عن المناطق التالية: "عمرو بن العاص٢، صلاح أبو حسين ٣، المنشية"، وذلك لمدة ٨ ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٤/ ١١ / ٢٠٢٣ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق٢٥ / ١١ / ٢٠٢٣.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال مشروع محور عمرو بن العاص، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بالخط قطر ٤٠٠ مم بشارع منشآة البكاري، والمتعارض مع مسار المحور.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.