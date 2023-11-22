الفصائل الفلسطينية تشكر مصر وقطر على جهود "الهدنة" بغزة وخفض التصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 05:35 مساءً -

كشفت حركة حماس، عن تفاصيل الاجتماع الذى عقدته الفصائل الفلسطينية مساء أمس الثلاثاء لمناقشة تطورات بنود الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال، والذى انتهى إلى تقديم الشكر من جانب الفلسطينيين لكلاً من مصر وقطر علي جهود خفض التصعيد والاتفاق علي الهدنة وتبادل الأسري.

وبحسب بيان لحركة حماس، اليوم الأربعاء استقبل هنية عدد من قيادة الحركة من بينهم ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية في حركة فتح وسمير المشهراوي نائب رئيس التيار الاصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، حيث عبر المجتمعون عن تقديرهم للجهود المشتركة لقطر ومصر الشقيقتين في مفاوضات الهدنة وصولاً إلى الوقف التام للعدوان الغاشم، وكذلك الشكر لكل الدول الشقيقة والصديقة وشعوب وأحرار العالم الذين يقفون إلى جانب أبناء شعبنا الأبيّ.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات والاحتياجات الانسانية لأبناء شعبنا في غزة الصامدة، كما عبر الجميع عن الاعتزاز والفخر بالمقاومة الباسلة وصمود أهلنا في القطاع على الرغم من المجازر الوحشية التي يتعرضون لها على مدار الساعة.

كما جرى بحث الوضع الفلسطيني الداخلي وسبل التعامل مع المتغيرات المصاحبة للحرب العدوانية على شعبنا وترتيب البيت الفلسطيني على أسس واضحة وسليمة وذلك لإفشال مخططات الاحتلال وأهدافه من هذا العدوان على كل المستويات الميدانية والسياسية والجهود المطلوبة من الجميع في هذا الإطار وصولاً إلى إنجاز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه ومقدساته، وكذلك تم استعراض الأوضاع في القدس والضفة في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها شعبنا هناك بما في ذلك أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.