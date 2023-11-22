الهيئة الوطنية للانتخابات تنهى كافة استعدادات تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 05:35 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الانتهاء من كافة الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالانتخابات الرئاسية خارج البلاد، والتي ستُجرى أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل بداخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والقنصليات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه من المقرر أن تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي سبق وأن صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بتحديد مقراتها وعناوينها كلجان اقتراع فرعية.

وأكدت الهيئة أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو زائرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بواسطة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وأشارت إلى بدء "التشغيل التجريبي" للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها أن تُيسر إدلاء الناخب لصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، وذلك من خلال فرق الدعم الفني المتخصصة بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

كما عقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمختصين المعنيين داخل الهيئة، عدة لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج، حيث تم خلال تلك اللقاءات استعراض القواعد الاسترشادية والضوابط الحاكمة للعملية الانتخابية خارج البلاد، والرد على كافة الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، فضلا عن متابعة الموقف إزاء استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج في هذا الشأن.

وأوضحت الهيئة أنه سبق لها في هذا الصدد، تنظيم محاضرة بمقر وزارة الخارجية للسفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة المقبلة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة، والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين في الخارج.