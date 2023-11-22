الآلاف يعلنون دعمهم للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر حزب مستقبل وطن بمطروح "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 05:35 مساءً -

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، بالملاعب المفتوحة بالنادي الاجتماعي بمدينة مرسى مطروح، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

المؤتمر الجماهيري الحاشد حضره أكثر من ٤ آلاف مواطن، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة مطروح، وعمد ومشايخ وعواقل قبائل مطروح وسيوة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، والقيادات الدينية بالأزهر الشريف والأوقاف بالمحافظة، وراعى كنيسة السيدة العذراء بمرسي مطروح، وجميع القوى السياسية والكيانات الوطنية، الذين جاءوا رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي لإنجازات الرئيس في مطروح من مشروعات عملاقة، و دعا النائب صالح سلطان أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة الشعب المصري لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي معددا انجازات الرئيس في جميع المجالات.