بعد تفريغ حمولتها بغزة.. عودة شاحنات المساعدات الإنسانية لصندوق تحيا مصر

جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر قد خصص الحساب الموحد المفتوح بجميع البنوك المصرية باسم (صندوق تحيا مصر 037037 - إغاثة أهل غزة) بالجنيه المصري والعملات الحرة، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني https://tahyamisrfund.org/ لإغاثة أهل غزة وتلبيةً للاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 05:35 مساءً - أعلن صندوق تحيا مصر، عودة شاحنات المساعدات الإنسانية الشاملة المقدمة من الصندوق الى الأراضي المصرية "معبر رفح المصري "بعد تفريغ حمولتها بقطاع غزة.

محمد يوسف

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