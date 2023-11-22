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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - "انسحاب مفاجئ".. اختفاء أنواع سجائر من الأسواق في ظروف غامضة.. شهدت مصر اليوم ارتفاعًا في أسعار السجائر في المحال التجارية، وجاء ذلك عقب قرارات من شركات تصنيع السجائر برفع قيمتها، ويتزامن هذا الارتفاع مع تعديلات ضريبية أخيرة أدت إلى زيادة الضرائب على السجائر المحلية والمستوردة، وتشهد مصر حاليًا تفاقم أزمة السجائر بزيادة تصل إلى ثلاث مرات خلال هذا العام.

وتم تنفيذ زيادة ضريبة القيمة المضافة رسميًا من قبل الحكومة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تغييرات في أسعار السجائر بفعل فرض ضريبة الجدول التي صدق عليها مجلس النواب في نهاية أكتوبر الماضي.

وفي هذا التقرير، تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لقرائها في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة عن انسحاب أنواع السجائر من السوق، وأسعار السجائر اليوم في السوق السوداء.

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انسحاب بعض أنواع السجائر من السوق

عاجل - "انسحاب مفاجئ".. اختفاء أنواع سجائر من الأسواق في ظروف غامضة

من المتوقع أن يشهد السوق المحلي انخفاضًا في توفر بعض أنواع السجائر، مما قد يتسبب في أزمة في الفترة المقبلة.

ويجب أن ندرك أن زيادة الإنتاج بمفردها لن تكفي لتلبية الطلب في ظل استمرار التخزين وارتفاع الأسعار، مما يستدعي النظر في سبل متعددة للتصدي لهذه التحديات، سواء من خلال تعزيز الإنتاج أو تنظيم السوق وتشجيع استخدام بدائل.

أسباب نقص المعروض منذ عدة أشهر

يشهد سوق التبغ نقصًا في المعروض منذ عدة أشهر، وتعزى هذه المشكلة إلى عدة عوامل، وعلى سبيل المثال، تأثرت التوريدات بشكل كبير جراء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت تكاليف الشحن والمواد الخام.

وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت الأزمة الاقتصادية العالمية في ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي، مما زاد من تكاليف استيراد السجائر.

ويتطلب حل هذه التحديات تنسيق جهود عابرة لتخفيف الضغوط على سوق التبغ وضمان توفر المنتجات بأسعار مناسبة.

أسعار السجائر اليوم

تم الإعلان عن أسعار مجموعة من منتجات السجائر لشركة الشرقية للدخان، حيث:-

عاجل - "انسحاب مفاجئ".. اختفاء أنواع سجائر من الأسواق في ظروف غامضة

•تتراوح أسعار العلب الفردية بين 27 جنيهًا للسجائر كليوباترا سوبر ومونديال بأنواعها المختلفة.

•بينما تبلغ أسعار البوكس الذي يحتوي على 10 سجائر 20 جنيهًا.

•ويتضمن القائمة أيضًا أنواعًا أخرى مثل كليوباترا كينج سايز وسوفت كوين وبوكس أبيض، جميعها بتكلفة 27 جنيهًا، بالإضافة إلى سجائر بوسطن/بلمون بنفس السعر.

أسعار السجائر في السوق السوداء

الأسعار الحالية لبعض أنواع السجائر في مصر هي كما يلي:-

عاجل - "انسحاب مفاجئ".. اختفاء أنواع سجائر من الأسواق في ظروف غامضة

•سجائر كليوباترا كينج سايز: 65 جنيهًا.

•سجائر إل إم: 85 جنيهًا، وسعر السيجارة الفرط منها يبلغ 5 جنيهات.

•سجائر مارلبورو (جميع الأنواع): 120 جنيهًا.

•سجائر ميرت: 130 جنيهًا.

•عبوة التبغ المُسخن TEREA: 65 جنيهًا.

ويرجى مراعاة أن هذه الأسعار قد تتغير على مر الوقت بناءً على التطورات الاقتصادية والتغيرات في الأسواق.

الزيادة الرسمية في أسعار السجائر

زادت شركات السجائر في مصر أسعار منتجاتها مؤخرًا بسبب تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، مما سمح لها برفع الأسعار بعد تعديل الضرائب، وبناءً على ذلك، ارتفع سعر سجائر المرحلة الشعبية إلى 31 جنيهًا من 24، وتراوحت الأسعار للمرحلة الثانية بين 31 و45 جنيهًا، بدلًا من 24 إلى 35 جنيهًا، فيما بلغت الفئة العليا 35 جنيهًا فأعلى.

عاجل - "انسحاب مفاجئ".. اختفاء أنواع سجائر من الأسواق في ظروف غامضة

وتم إعلان زيادة الأسعار من قبل عدة شركات، من بينها شركة الشرقية إيسترن كومباني المتخصصة في إنتاج سجائر كليوباترا، وشركة فيليب موريس مصر التي تصنع سجائر مارلبورو وإل إم وميريت تحت العلامة التجارية "المتحدة للتبغ"، كما شملت القرارات شركتي "جى تى آى" و"المنصور".

أسباب الزيادة الجديدة في أسعار السجائر

عاجل - "انسحاب مفاجئ".. اختفاء أنواع سجائر من الأسواق في ظروف غامضة

التحديات المتعددة التي تواجهها اليوم، مثل الزيادات الضريبية وتضخم التكاليف، إلى جانب الارتفاع في تكاليف الإنتاج، تشير إلى وجود تأثير كبير قد يتعرض له المدخنون الذين يعتمدون بشكل كبير على السجائر كسلعة أساسية في حياتهم اليومية.

ويتطلب هذا السيناريو إلقاء نظرة شاملة على التداولات الاقتصادية والتأثير المحتمل على عادات الاستهلاك والصحة العامة.

موعد انخفاض أسعار السجائر

أكد المهندس هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، أن سعر السجائر الكليوباترا للمستهلك ارتفع بنحو 27 جنيهًا بعد الزيادة الضريبية الأخيرة، وأعرب عن رفضه لسلوكيات بعض التجار الذين يحجبون السجائر بهدف افتعال أزمة ورفع أسعارها بشكل مبالغ.

وخلال تصريحاته في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON E"، توقع أمان انفراجًا قريبًا في السوق، خاصة بعد توقف بعض الشركات مؤقتًا في الأيام الأخيرة لتحديد الأسعار الجديدة بعد الزيادة الضريبية.

وأضاف: "خلال اليومين المقبلين، من المتوقع أن تشمل التغطية الكاملة لسوق السجائر جميع العلامات التجارية والشركات، وتأكيدًا على ذلك، يتوقع أن تحتل الشركة نسبة 70% من إجمالي سوق السجائر المحلي، فيما تشكل الشركات الأجنبية الباقية 30%.

وفي دعوته للتجار، شدد على أهمية توفير الفرصة للمستهلكين لرؤية وشراء المنتج، مع التحذير من حجبه، خاصةً مع زيادة حجم الإنتاج في الأيام الأخيرة، ولاحظ أيضًا ارتفاع معدلات الطلب بسبب توتر المدخنين من تداولات الأزمة الحالية.

وأكد المهندس هاني أمان أن صفقة شراء حصة من شركة الشرقية للدخان من قِبل إحدى الشركات الخليجية لا تزال قيد التنفيذ، وتوقع أن يتم الانتهاء منها في غضون العشرة أيام المقبلة على أكثر تقدير.