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سامح شكري يؤكد موقف مصر الرافض لكل محاولات إجبار الفلسطينيين على مغادرة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 06:31 مساءً - أكد سامح شكري وزير الخارجية، موقف مصر الرافض لكل محاولات الضغط على الفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة، تحت وطأة الحصار والقصف المستمر، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، استهداف 9 دبابات إسرائيلية و3 ناقلات جند ومركبة عسكرية بمحاور التوغل في بيت حانون وبيت لاهيا، إضافة لاستهداف بعض الآليات في جباليا ومنطقتي المخابرات والتوام.

أشارت الفصائل الفلسطينية في بيان مقتضب، إلى أنّها استهدفت 3 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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