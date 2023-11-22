الرئيس السيسى: ما نشهده من أزمات يتماس مع الاختلالات الاقتصادية العميقة بالعالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 06:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته أمام قمة العشرين الافتراضية بالهند، إن ما نشهده اليوم من أزمات وإن كانت ذات توجه سياسى وعسكرى إنما تتماس وتتقاضى مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه الشكر لرئيس وزراء الهند على عقد القمة، مؤكدا أنه لا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح وتخلف الدمار والتشريد رغم التحذيرات الدولية المتصاعدة بضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولى.