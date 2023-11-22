أخبار مصرية

الرئيس السيسى يؤكد على ضرورة حصول الشعب الفلسطينى على حقه بإقامة دولته

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 06:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته أمام قمة العشرين الافتراضية بالهند: "أود بداية أن أعرب عن فائق امتناني لرئيس وزراء الهند، على تنظيم هذه القمة التي تنعقد في خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، فضلًا عن استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة وتراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفاقم تحديات تغيرالمناخ، بالإضافة إلى حالة الاستقطاب والانتقائية التي تتفاقم في النظام الدولى".

 

وأضاف: "لعل أسلوب تفاعل المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية يعد تجسيدًا لهذه الانتقائية التي نتحدث عنها فلا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح وتخلف الدمار والتشريد بالرغم من التحذيرات الدولية المتصاعدة بضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، بالإضافة إلى ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع في إقامة دولته والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل".

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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