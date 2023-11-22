نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تتفق مع إدارة الوفد على زيادة الرواتب 800 جنيه.. وخطة لمضاعفة الأجور خلال فترة يتم الاتفاق عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الاستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين اليوم الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ في اجتماع تفاوضي مع رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد الدكتور أيمن محسب لتطبيق الحد الأدنى بالمؤسسة، بحضور سكرتير عام النقابة الأستاذ جمال عبد الرحيم، والاستاذ محمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة التسويات بالنقابة، والأستاذ هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، والأستاذ محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، والأستاذ أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، والدكتور وجدي زين الدين رئيس مجلس التحرير، والأستاذ مجدي حلمي المشرف العام على البوابة الإلكترونية للوفد، والمستشار القانونى للوفد الأستاذ حسين حلمي، والدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية وأعضاء اللجنة النقابية

وتم الاتفاق على الآتي بعد مناقشات مطولة:

أولا: ٨٠٠ جنيه زيادة على كافة المرتبات ابتداءً من شهر ديسمبر والذي سيتم صرفه نهاية شهر ديسمبر.

ثانيا: رفع المرتبات للوصول للحد الأدنى ٣٥٠٠ جنيه وفقا لجدولة سيتم الاتفاق عليها كتابيا محددة المدة.

ثالثا: زيادة مرتبات الزملاء الذين لا يشملهم قرار الحد الأدنى ١٠٠٪ وفقا لاتفاق مكتوب محدد المدة.

رابعا: كل ما ذكر سيتم الإتفاق عليه كتابيا في عقد اتفاق موقع من كل من نقيب الصحفيين ورئيس النقابة العامة ورئيس مجلس إدارة الوفد ومندوب من وزارة القوى العاملة.

على أن يتم تحديد الجدول الزمني يوم الأربعاء 29 نوفمبر الجاري وتوقيع العقد بحد أقصى يوم 6 ديسمبر المقبل.

علمًا بأن اللجنة النقابية وكافة اعضائها، كانوا على تواصل دائم وتفاوض مستمر، مع مجلس الإدارة، في كافة قضايا المؤسسة، ما يقرب من ٦ أشهر، واستوفت اللجنة المخاطبات الرسمية لمجلس الإدارة، ومجلس نقابة الصحفيين والاتحاد العام للنقابات، دون أي استجابة من إدارة الجريدة، وهذا ما تسبب في وصول المفاوضات إلى حد مطالبة الزملاء بالتصعيد بخطوات مدروسة وفقا لما ستصل إليه الأمور في الفترة المقبلة.