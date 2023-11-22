الرئيس السيسى: لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة فالتحديات تفرض نفسها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 07:33 مساءً - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى كلمته أمام قمة العشرين الافتراضية بالهند إن الصمت لم يعد خيارًا، إزاء ما اندلع من أزمات ولم يعد الانتظار والترقب حلًا لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة، جيوسياسيًا واقتصاديًا، ودعوني أقول لكم: "إننا لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة فالتحديات تفرض نفسها وتمتد وتتسع وتتشابك ولا بديل عن وقفة صدق مع الذات نحكم فيها الضمير الإنسانى وقيم العدل والإنصاف والموضوعية والمصالح المشتركة وبما يتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة والانطلاق بجهود التنمية وتحقيق الأمن نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها".

وقال الرئيس السيسى فى كلمته أمام قمة العشرين الافتراضية بالهند أود بداية أن أعرب عن فائق امتنانى لفخامة رئيس وزراء الهند.. على تنظيم هذه القمة التى تنعقد فى خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية فضلًا عن استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة وتراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفاقم تحديات تغيرالمناخ بالإضافة إلى حالة الاستقطاب والانتقائية التى تتفاقم فى النظام الدولي. وأضاف: لعل أسلوب تفاعل المجتمع الدولى مع الحرب الدائرة فى الأراضى الفلسطينية يعد تجسيدًا لهذه الانتقائية التى نتحدث عنها، فلا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح وتخلف الدمار والتشريد بالرغم من التحذيرات الدولية المتصاعدة بضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولى، بالإضافة إلى ضرورة حصول الشعب الفلسطينى على حقه المشروع فى إقامة دولته والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل.