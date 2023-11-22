الخارجية: مجلس الأمن مقصر في التعامل مع الوضع الإنساني بقطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 09:35 مساءً - قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن هناك قصورا واضحا في تعامل مجلس الأمن مع الوضع الإنساني في غزة، مناشدا “يجب على الدول الكبرى أن تتحمل مسؤوليتها في ضوء قصور مجلس الأمن والمجتمع الدولي في التعامل مع تلك الأزمة الإنسانية الطاحنة”.

الخارجية تتحدث عن قطاع غزة

وأضاف "أبو زيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن مصر قامت بصياغة مشروع قرار سيتم تقديمه باسم المجموعة العربية والإسلامية، وجارٍ مشاورات غير رسمية في نيويورك، لمعالجة ملف المساعدات الإنسانية، والصعوبات والمعوقات التي تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات الإنسانية، من حيث الكم والاستدامة، وقدرتها في الوصول للوقت المطلوب للمستحقين داخل قطاع غزة، لأن الأمر يحتاج إلى معالجة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري أكد في تصريحاته أن ما يراه العالم من استهداف للمدنيين في التجمعات، ودفع المواطنين في قطاع غزة للتحرك بعيدا عن منازلهم، هي سياسة ممنهجة وسياسة متعمدة تهدف إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل القطاع أو خارجه، ومن ثم لا يكفي الحديث عن معارضة أي تهجير للفلسطينيين، وأنها ضد خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، ولكن لابد من إثبات ذلك بشكل عملي على الأرض، من خلال فرض وضع إنساني ما على القطاع.