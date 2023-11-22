المرشح حازم عمر: تهجير الفلسطينيين خط أحمر وإسرائيل انتهكت القانون الدولى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 09:35 مساءً - قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إن ما حدث في 7 أكتوبر قرأته مبكرا قبل 3 أسابيع وبالتحديد يوم 18 سبتمبر، وكتبت تغريدة حول مساعى الحكومة الإسرائيلية لتصعيد لأغراض أخرى، وكان لدي شكوك أن إسرائيل تبحث عن تصعيد.

وأضاف المرشح الرئاسي حازم عمر خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن المفاجأة في حجم رد الفعل الفلسطيني في 7 أكتوبر، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية انتهكت القانون الدولى الإنسانى ونحن ضد الاعتداء على المدنيين والدم الفلسطيني ليس أرخص من أي دم أخر وما حدث في غزة غير مقبول .

وأشار حازم عمر، إلى أن الدولة المصرية منذ البداية وهى تؤكد أنه لابد من وقف الحرب أولا، وكل جهودنا مركزة على وقف الحرب غير العادلة ، وفي كل ملف هناك خطوط حمراء وعلى جميع الشركاء أن يعرفون الخطوط الحمراء لعدم تجاوزها، والتهجير القسرى خط أحمر ولا ينبغي استغلال الأحداث الجارية وما حدث من رد الفعل الفلسطيني وحجم العملية غير المتوقع واهتزاز صورة الجيش الإسرائيلي.

وقال المرشح حازم عمر، إن القضية الفلسطينية أثرت على اهتمام الجانب المصرى، متابعا :"أنا كمرشح رئاسى اهتممت كثيرا بالقضية الفلسطينية، وأثرت علي بشكل أكبر من اهتمامى بحملتى الانتخابية".