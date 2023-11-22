المرشح حازم عمر: أولوياتنا الآن اقتصادية ويجب أن نكرس لمزيد من الديمقراطية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 09:36 مساءً - قال المرشح الرئاسي حازم عمر إنه يشعر بمسئولية كبيرة فى ترشحه للانتخابات الرئاسية، متابعا :"نشارك ببرنامج حزب وهناك فريق وخبرات شعبية وخبرات انتخابية حيث شاركنا فى خبرات انتخابية متعدة ومتدرجة فى 2015 و2020 فى مجلسى الشيوخ والنواب ونطمئن أن لدينا الحد الأدنى الذى يؤهلنا لأن ننافس فى هذه الانتخابات".

وأضاف المرشح الرئاسى حازم عمر خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة :"أثق فى العقول التى لدينا، وأثق فى برنامجى وأؤمن به وأثق أن الشعب المصرى والدولة المصرية الآن فى حالة استقرار وآن الأوان كى ننتقل إلى أهداف وأولويات للدولة مختلفة".

وتابع المرشح الرئاسى حازم عمر أن المرحلة الماضية كانت أهدافنا وأولوياتنا أمنية بامتياز نتيجة التقلبات السياسية العنيفة 2011 و2013، والآن أولوياتنا اقتصادية وسياسية ويجب أن نكرس لمزيد من الديمقراطية والمسار الديمقراطى وآليات الانتقال السلمى للسلطة حتى لا نكرر أخطاء الماضي.