منتخب مصر يعلن إرسال القائمة الأولية المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية 26 ديسمبر القادم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 09:36 مساءً - استقر مسئولو الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على إرسال قائمة المنتخب الأولية المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية يوم 26 ديسمبر المقبل، على أن يتم إرسال القائمة النهائية قبل انطلاق البطولة بـ28 ساعة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جدول مواعيد مباريات النسخة رقم 34، من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتى تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

ويمتلك منتخبنا الوطني المصري، الرقم القياسي فى التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا، برصيد 7 ألقاب، وستجمع مواجهة افتتاح بطولة كأس أمم افريقيا 2023، بين منتخب كوت ديفوار، صاحب الاستضافة أمام نظيره منتخب غينيا بيساو، يوم 13 يناير المقبل.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن المجموعات التالية: "المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو، والمجموعة الثانية: مصر - غانا - كاب فيردي - موزمبيق، والمجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا، والمجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا، والمجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا، والمجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.