أخبار مصرية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقصف محيط مدرسة خليفة فى غزة تضم 8000 نازح

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 09:36 مساءً - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مدفعية الاحتلال قصفت محيط مدرسة خليفة وسط مشروع بيت لاهيا، والتي تضم أكثر من 8000 نازح، فيما لم يتضح بعد عدد الإصابات.

فيما أشارت الوكالة إلى أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل في حي البرازيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 

وذكرت الوكالة، أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة صالح في حي البرازيل بمدينة رفح، أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.

 

وأضافت أن مدفعية الاحتلال شنت قصفا عنيفا في بلدة الفخاري شرقي خان يونس.

 

وفي الشمال، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعدد من القذائف والصواريخ، وقنابل دخانية.

 

كما قصف طيران الاحتلال منزلين أحدهما لعائلة عاشور في محيط مسجد الخلفاء شمال القطاع، والآخر لعائلة الدلو في حي الشجاعية شرق غزة.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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