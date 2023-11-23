نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30 منحة تدريبية للصحفيين بمركز اللغة والثقافة العربية في جامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، عن توفير 30 منحة تدريبية للصحفيين من مركز اللغة والثقافة العربية في جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور أحمد عمار مدير المركز.

تعقد الدورة التدريبية أيام الإثنين 18 ديسمبر، والخميس 21 ديسمبر، والإثنين 25 ديسمبر، والخميس 28 ديسمبر من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا تحت عنوان (نحو لغة تحريرية صحيحة.. كيف تتجنب الأخطاء اللغوية؟).

يحاضر في الدورة أ.د. عرفة حلمي الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها - جامعة القاهرة.

يأتي ذلك على هامش إحياء اليوم العالمي للغة العربية، علمًا بأن الدورة مجانية.

تتلقّى النقابة طلبات الزملاء الراغبين في الاستفادة من الدورة بدءًا من غدٍ الخميس 23 نوفمبر 2023م، وحتى يوم الأحد 26 نوفمبر بمقر شؤون المجلس في النقابة.