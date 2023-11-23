نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخدمة العامة "واجب وطني" لمدة عام (التفاصيل الكاملة) في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

الخدمة العامة واجب وطنى يؤديه الشباب من الجنسين خريجى الجامعات والمعاهد العليا ( الإناث بصفة خاصة والذكور من يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية) لمدة عام فى أحد المجالات ذات الطابع القومى والتى تتماشى مع الإحتياجات التنموية للدولة مثل (محو الأمية – تنظيم الأسرة – مبادراة الوزارة " حياة كريمة – برنامج وعى – برنامج فرصة " - تنمية المجتمعات – الأسر المنتجـــة – خدمات تعليمية – خدمات طفولة ) لمواجهة المشكلات والظواهر الإجتماعية وكذا يتم توزيع المكلفين على الجهات الادارية للدولة والجهات الشريكة ( التموين – التامينات – العدل – البنوك – الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ) وذلك لسد العجز الوظيفى به والارتقاء بمنظومة العمل .

* شروط التقديم:-

· الإنتهاء من مراحل التعليم الجامعى والحصول على شهادة التخرج.

· صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعى بتكليف دفعته.

· حصول شباب الخرجين من الذكور على الاعفاء النهائى من الخدمة العسكرية

· يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية.

* اجراءات الحصول على الخدمة

- يصدر قرار التكليف من وزير التضامن الاجتماعى مرتين سنويًا لخريجى الدور الأول والثانى ويحدد به أولويات مجالات عمل المكلفين طبقًا لإحتياجات الدولة من المشروعات القومية وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل ( خريجى الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج، خريجى الدور الثانى خلال شهر فبراير)

يتم الإعلان عن قرار التكليف بالجريدة الرسمية والصحف القومية وعلى جميع مديريات الشئون الإجتماعية والتى تقوم بأستقبال الخريجين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومى ومعهم المستندات التالية:-

1.صورة من البيانات الذى يقوم المكلف بتسجيله على منظمومة التسجيل الالكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى " نموذ تسجيل مكلف".

2. صورة الرقم القومى (2 صورة ).

3. صورة المؤهل الدراسى (2 صورة ).

4. صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكــور ( 2 صورة ).

5. عدد 3 صور شخصية.

· يستوفى الخريج نموذج ( 1خ ع ) محددًا المجال الذى يرغب فى الإلتحاق به.

· يتم توزيعه علي وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.

· يمنح المكلف بعد إنتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغ أساسى من مسوغات التعيين.

وتستعرض "دوت الخليج" الأسئلة الشائعة حول الخدمة العامة:-

• هل الخدمة العامة اجبارى على البنات وعلى الذكور المعافين من الخدمة العسكرية ام لا ؟

الخدمة العامة ليست اجبارية ولكن مطالب الخريج عند تعينه بتحديد موقفه من الخدمة العامة سواء بالتأدية أو الاعفاء بأعتبارها من مسوغات التعيين.

• هل الخدمة العامة تجنيد اجبارى للبنات ؟

الخدمـة العامـة ليست تجنيد اجبارى للبنات ولكن جميــع المؤهلات العليا من الانــاث والذكـــور المعافون من الخدمة العسكرية مخاطبون بأداء الخدمة العامة طبقا لقانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973.

• هل يتم دفع رسوم للتقديم للخدمة العامة تحت اى مسمى ؟

لايوجــد اى رسوم جميع النماذج والشهــادات الخاصة بالخدمة العامــة مجانــا.

• هل من حق المكلف اخذ شهادة مؤقته بأداء الخدمة العامة مع العلم أن رئيس القسم يرفض اعطائى الشهادة ؟

من حــق المكلف ان يحصل على شهادة مؤقته بأداء الخدمـة العامـة من الادارة الاجتماعية التابـع لها المكلف ( 17 خ.ع ) عنـد انتهائــه من ادائها وفـى حالــة وجــود اى مشــكلة عليـك الاتصــال علــى تليفـون رقم 37614629 لازالة اى معوقــات تقابــلك فى الخدمة العامة.

• ماهى مواعيد تقديم الخدمة العامة ؟

يتم التكليف خـلال دفعتين سنويــا لخريجــى الجامعات دور اول ودور ثانـى يصدر بها قرار من وزيرة التضامن الاجتماعى محــدا مجال التكليف وفقا لسياسته واحتياجات الدولــة والمساهمة فى حل المشكلات الملحــة طبقــا للدفعة الاولى (دور اول ) التقديم والتسجيل فى شهر سبتمبر علـى ان يتــم التكليف فى الشهر التالى للتسجيل ( اكتوبر ) طبقــا للدفعة الثانيـة ( دور ثانى ) يتـم التقديــم والتسجيل فى شـــهر فبراير على ان يتم التكليف فى شهر مارس.

• ماهى المؤهلات المطلوبه فى الخدمة العامة ؟

جميع المؤهــلات العليا مخاطبـة بقانـون الخدمة العامة ماعـدا الطـب بجميع فروعه والتمريض العالى لصدور قرارات تكليف لهن وفى حالة عدم تكليفهم يصبحوا مخاطبين بقانون الخدمة العامة.

• ماهى مجالات الخدمة العامة ؟

هناك العديد من المجالات مثل ( تنمية مجتمعات - تنظيم اسرة - شباب ورياضة - خدمـات تعليمية - خدمات صحية).

• هل يوجد مشكلة فى حالة التحويل من مجال إلى مجال فى فترة تادية الخدمة العامة ؟

لايوجد مشكلة فى حالة التحويل من مجال إلى مجال خلال فترة التأدية.

• ماهو السن المناسب لتأدية الخدمة العامة ؟

جميع الاعمار لها الحق فى تأدية الخدمة العامة.

• هل يوجد فى بعض المكاتب اجبار الخريجيين على مجالات معينة ؟

لايتم اجبار الخريجين على التكليف بمجالات معينة حيث أن التوزيع على مجالات الخدمة العامة يكون اختيارى وحسب ميول ورغبات وقدرات الخريج