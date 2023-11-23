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أحمد جودة - القاهرة - أحقق نادي الزمالك المصري حلم الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل، حيث تمكن من زيارة مقر النادي ولقاء نجوم الفريق.

ظهر الشاب الفلسطيني الذي فقد ساقه في حادث عام 2018 في فيديو سابق، حيث أعرب عن حلمه بمقابلة ثلاثة لاعبين من الزمالك وهم شيكابالا ومحمود علاء وأحمد السيد زيزو، معبرًا عن رغبته الشديدة في الانضمام إلى صفوف النادي.

الشاب الفلسطيني..تلقى استقبالًا حارًا من الجميع

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن الشاب الفلسطيني حضر تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، واستقبل بحرارة وترحيب كبير من جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.

وأفاد سالم في مقابلته مع موقع "سكاي نيوز عربية" بأن أحمد سليمان، العضو في مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة، قام بلقاء نوفل وترحيبه بحرارة. وأوضح له أن نادي الزمالك يفتح أبوابه بكل سرور في أي وقت، مؤكدًا على دعم النادي القوي للقضية الفلسطينية.

أشار سالم إلى أن عبد الواحد السيد، مدير الكرة في الفريق، كان المسؤول عن التواصل مع نوفل بعد مشاهدته للفيديو الذي يتحدث فيه عن حلمه بالانضمام إلى النادي. وقام السيد بتنظيم زيارة نوفل لتدريبات الفريق، حيث كان له الفرصة لمقابلة جميع نجومه المفضلين.

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ستقبالًا فريدًا من نوعه

في لحظات مميزة، تحدث يامن نوفل والد الشاب الفلسطيني عن تجربتهم خلال زيارتهم للنادي، حيث قال: "رغم الأحداث القاسية والمؤلمة في غزة، إلا أن اليوم يعد أفضل يوم لي ولابني عبد الرحمن. النادي جعلنا نشعر بأننا في وطننا، وسط أجواء خالية من الغربة والألم."

وفي سياق حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أضاف نوفل: "كان استقبالًا فريدًا من نوعه من قبل جميع أفراد النادي، من لحظة دخولنا من البوابات وحتى تواجدنا مع نجوم الفريق وأعضاء الجهاز الفني وأعضاء مجلس الإدارة". وأكد أنهم، رغم الحزن الذي يخيم على غزة، شعروا بأنهم كانوا أسعد الناس في تلك اللحظات.

شاب فلسطيني يحقق حلمه مع الزمالك وينضم لفريق "الساق الواحدة"

وأكد قائلًا: "عائلة نوفل معروفة في فلسطين بأنها من أكبر عائلات المشجعين لنادي الزمالك. ومنذ صغره، كان عبد الرحمن يمارس هواية كرة القدم حتى حدوث الحادث الذي أدى إلى بتر ساقه. ورغم ذلك، كان يحلم بأن يكون جزءًا من نادي الزمالك."

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وفيما يتعلق بلحظات اللقاء مع اللاعبين، صرح والد الشاب قائلًا: "تلقينا استقبالًا حارًا من قبل اللاعبين، حيث وقفوا جميعًا بجانب عبد الرحمن وأشادوا بقوته وإصراره على التغلب على تحدي بتر قدمه. وعلى وجه الخصوص، كان شيكابالا وزيزو يظهران بدعم فائق، وقاموا بالحديث معه بشكل خاص."

وأضاف أن "اليوم قد أتى أخيرًا، حيث تم الإعلان عن انضمام ابنه لفريق الساق الواحدة في نادي الزمالك. ومن المتوقع أن يشارك في أول تمرين له مع الفريق القادم يوم الجمعة، حيث سيسعى بكل جهد لرفع علم الزمالك في المحافل الدولية."