نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الأوقاف تعلن عن فرص عمل بالمكتب الإعلامي: تعرف على شروط وروابط التقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن إعلان للراغبين عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل بالمكتب الإعلامي والعلاقات العامة (ندبًا) من بين العاملين بالأوقاف من الأئمة والإداريين بالشروط التالية:

تعرف على شروط التقدم للوظيفة العمل بالمكتب الإعلامي:

1. أن يكون المتقدم معينًا على الدرجة الثانية أو الثالثة بوزارة الأوقاف.

2. أن يكون قد حصل على تقدير (ممتاز) في آخر ثلاث سنوات.

3. ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أو أحيل إلى محكمة تأديبية، أو لجنة القيم.

4. أن يجتاز اختبارات الحاسب الآلي، والمقابلة الشخصية.

يفضل الحاصلون على ليسانس إعلام أو لغة عربية أو لغات وترجمة.

فعلى من يرغب التقدم عبر الرابط التالي في موعد أقصاه الاثنين 27/ 11/ 2023م:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfUX6vHThf.../viewform...