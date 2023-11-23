سقوط جزئى بكوبرى مشاة فى شارع أحمد عرابى بالجيزة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 10:29 صباحاً - شهد شارع أحمد عرابي بحي العجوزة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، سقوط جزء من كوبرى مشاة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان، عقب اصطدام سيارة نقل به، مما أدى الى سقوطه وتوقف حركة السيارات بالكامل.

وتحركت عناصر شرطة المرور سريعًا لفتح الطريق، حيث تم الدفع بأوناش لرفع الكوبري لفتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة بشارع أحمد عرابى فى المهندسين، وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع أحمد عربى بسقوط كوبرى مشاة أعلى الطريق، وعلى الفور انتقل رجال المرور الي المكان وتبين سقوط الكوبرى بسبب اصطدام سيارة نقل به مما أدى الي تكدس مرورى لحركة السيارات بمناطق المهندسين والطريق الدائرى والقادم من إمبابة والوراق ويتم محاولة تسيير حركة المركبات.