حاكمة نيويورك: لا دليل على نشاط إرهابى فى انفجار مركبة على جسر حدودى مع كندا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 11:27 صباحاً - قالت صحيفة ذا هيل إن كل الجسور الأربعة التي تربط بين الولايات المتحدة وكندا عند شلالات نيجارا قد تم إغلاقها بعد انفجار مركبة على جسر رينبو، مما أدى إلى مقتل شخصين داخل المركبة.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالية فى بيان إن المكتب الميدانى للإف بى أى فى بافالو يجرى تحقيقا حول انفجار السيارة عند برج رينبو، المعبر الحدودى بين الولايات المتحدة وكندا عند شلالات نيجارا. وأضاف البيان أن الإف بى أى ينسق مع شركاء إنفاذ القانون المحليين والفيدراليين وعلى مستوى الولاية فى هذا التحقيق، موضحا أن الموقف مائع للغاية، وهذا كل ما يستطيعون قوله فى الوقت الراهن.

وأظهرت صورة نشرها الإعلام المحلى وشاركتها النائبة كلوديا تينى الدمار الذى حدث على جسر رينبو من الجانب الأمريكي من الحدود.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثى هاكول فى مؤتمر صحفى إن المركبة احترقت، ولم يتبقى منها شيء سوى المحرك. وتناثرت القطع على 13 أو 14 كشكا.

وأضافت الحاكمة أنه لا يوجد دليل فى هذا الوقت على أن هذا كان نشاطا إرهابيا. وطالبت الحاكمة الرأي العام بالتزام الهدوء، مشددة على أهمية هذا الأمر "لأنه بناء على ما يحدث فى مناطق أخرى فى العالم، فإن الجميع على الحافة".

وأضافت هاكول أن موظف بدورية الحدود عانى من إصابات بسيطة فى الانفجار، وخرج من المستشفى بعد وقت قصير.

وكان عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز قد قال الأربعاء، إنه يراقب الوضع عن كثب في بوفالو بعد الانفجار في جسر “رينبو". وفى وقت سابق، صرحت مصادر لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، بأنها محاولة لهجوم إرهابي. وأضافت، أن هناك متفجرات كانت في المركبة في ذلك الوقت وأن شخصين كانا في السيارة لقيا حتفهما، وأصيب ضابط حدود.

وكانت المركبة تسير من الولايات المتحدة إلى كندا وحاولت القيادة نحو مبنى ضابط الحدود، بحسب المصادر.