وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ أسوان معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 12:31 مساءً - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

وفي بداية اللقاء استعرض اللواء هشام آمنة مع اللواء أشرف عطية مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 والتي تبلغ اعتماداتها المالية حوالي 610.1 مليون جنيه، لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

ووجه اللواء هشام آمنة بأهمية تذليل اي معوقات أو تحديات تواجه عمليات تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية والمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذها علي أرض الواقع.

تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

كما حرص وزير التنمية المحلية خلال اللقاء علي متابعة جهود محافظة أسوان في تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية وضمان توافرها وإتاحتها للمواطنين بالسعر والجودة المناسبة والتي أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضي لمدة 6 شهور بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات بالدولة، وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت التوسع في أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض الخاصة ببيع السلع الاستراتيجية والغذائية بتخفيضات تصل إلى 25 % والتي تشهد إقبالًا من المواطنين في مختلف المحافظات.

وشدد وزير التنمية المحلية على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وخاصة من محدودي الدخل، وضمان توافر المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، مؤكدًا علي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي يتم اتخاذها في الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين ومباحث التموين والإدارة المحلية وباقى الجهات المعنية الأخرى.

كما شهد اللقاء كذلك متابعة اللواء هشام آمنة لمشروعات تطوير المجازر على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الخطة المتكاملة التي تتابع تنفيذها الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المجازر علي مستوي الجمهورية بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة بناءً علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف الي الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنة لوقاية المستهلك والمجتمع من الأمراض، علاوة على توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة طوال العام، وأيضًا الحفاظ على البيئة من التلوث، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة بالإستفادة من جميع المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة وصحية.