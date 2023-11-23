دخول شاحنتي وقود جديدتين لغزة عبر معبر رفح ليرتفع الإجمالى إلى 17 شاحنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 12:32 مساءً - كشف موفد القاهرة الإخبارية، عن دخول شاحنتا وقود جديدتين الى غزة عبر معبر رفح، ليصل إجمالي الشحنات التي دخلت القطاع إلى نحو 17 شاحنة محملة بمئات الآف اللترات من السولار.

وأشار موفد القناة، إلى توافد مزدوجي الجنسية ووصول 3 حافلات جديدة تقل أكثر من 200 شخص.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم الدفاع المدنى خلال عملهم فى انتشال الشهداء والجرحى بمشروع بيت لاهيا شمالى قطاع غزة، ما أسفر عن إصابات مباشرة بين طواقم الدفاع المدني، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وقالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن هناك أنباء متضاربة حول موعد بدء سريان الهدنة فى غزة، مشيرة إلى أن البعض يقول إن الهدنة من الممكن أن تدخل حيز التنفيذ صباح الغد.

أضافت مراسلة القناة، أنه كان من المفترض أن تبدأ خلال الساعات الماضية، ولكن من الممكن أن تؤجل يوم كامل حتى الغد، معلقة: لا يوجد شيء نهائي بخصوص هذا الشأن، والجميع كان ينتظر أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ.

أوضحت أن الأمر كان مفاجئا للجميع، والاحتلال الإسرائيلي يشير إلى أنه في حاجة إلى الوقت قبل الدخول في فترة التهدئة مثل تهيئة بعض الأمور الخاصة بالأسرى، والاتفاق على من سيخرج خاصة أن الحكومة الإسرائيلية وضعت خططا تتعلق بالتأكد من عدم اعتراض أى جهة على الإفراج عن أى أسير من الممكن أن يتم الإفراج عنه.