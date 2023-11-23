نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرى يلتقى نظيره الكويتى لبحث التعاون بين البلدين في مجال المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتور جاسم الاستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتى، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العربى الخامس للمياه والمنعقد بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح سويلم، في بيان اليوم الخميس، أنه تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين فى مجال معالجة مياه الصرف على غرار محطة الجبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي فى مصر، وتنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول، والاستفادة من الخبرة المصرية المتميزة فى هذا المجال، وإجراء الدراسات الهيدرولوجية لأودية ومخرات السيول بما يمكن من الإستفادة من مياه السيول والحماية من أخطارها.

وأضاف أنه جرى مناقشة إمكانية صياغة مذكرة تفاهم مشتركة بين مصر والكويت في مجال إدارة الموارد المائية، تتضمن كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الدكتور سويلم مسارات مبادرة AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27، والتى تغطى مساراتها الستة موضوعات مختلفة تتعلق بالمياه والمناخ، مشيرا لتميز المبادرة بطبيعة فريدة تعتمد في المقام الأول على تلبية احتياجات وتحديات الدول النامية، ووضع نهج فعال للاستجابة لتلك الاحتياجات.

وتوجه سويلم بالدعوة لدولة الكويت للإنضمام للمبادرة والمشاركة فى اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة والمزمع عقده يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بجناح المياه خلال مؤتمر COP28.