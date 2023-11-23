نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الصحفيين تتضامن مع إضراب "رويترز" عن العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزور وفد من نقابة الصحفيين، اليوم، الزملاء الصحفيون العامولن في مكتب وكالة رويترز للأنباء في القاهرة؛ لإعلان التضامن معهم خلال إضرابهم عن العمل اليوم، اعتراضًا على هيكل الأجور غير العادلة.

ويتضامن وفد النقابة مع الزملاء، مع التأكيد على مساندة النقابة الكاملة لمطالبهم التي وصفتها بـ "المشروعة"، ووقوفها إلى جانبهم لحين تحقيقها.

وكان قد أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، تضامنه مع حق الزملاء، مطالبًا إدارة الوكالة بسرعة الاستجابة لمطالبهم المشروعة؛ للحفاظ على مصالح الطرفين، إيمانًا بحق المجتمع في صحافة حرة ومتنوعة.

وكان قد دخل الصحفيون العاملون في مكتب وكالة رويترز للأنباء في القاهرة، إضرابًا عن العمل لمدة يوم واحد، طوال يوم 23 نوفمبر، الذي بدأ الساعة الثانية عشر نهاية يوم أمس، وحتى الثانية عشر مساء اليوم 23 نوفمبر؛ اعتراضًا على هيكل أجور “غير عادل" لم يتماشَ مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر منذ مارس 2022، ولا يوفر لهم الحماية من التقلبات الاقتصادية، ولا يتماشَ مع هياكل الأجور المطبقة في مكاتب أخرى في المنطقة.

وجاء الإضراب بعد وقفة احتجاجية نفذها الصحفيون يوم السبت 4 نوفمبر داخل مكتب القاهرة، بعد مفاوضات ومخاطبات بين الصحفيين والنقابة مع إدارة الوكالة خلال الشهور الماضية، لتحقيق مطالبهم.

وأكد الزملاء أن إضرابهم يأتي حرصًا منهم على الوصول إلى معادلة عمل متوازنة، تحفظ لهم حقهم في رواتب عادلة، تكافئ الجهد الكبير الذي يبذلونه لتقديم أفضل تغطية للأحداث في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط، والأخبار العالمية، خاصةً في ظل الأحداث العصيبة التي تشهدها المنطقة.

ودعا صحفيو رويترز إدارة الوكالة للتفاعل الإيجابي مع مطالبهم.