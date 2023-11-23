سويلم يلتقى وزير المياه الكويتى على هامش المؤتمر العربى الخامس للمياه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 01:29 مساءً - على هامش فعاليات المؤتمر العربى الخامس للمياه والمنعقد بالمملكة العربية السعودية .. التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالسيد الدكتور/ جاسم الاستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتى .

وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين فى مجال معالجة مياه الصرف على غرار محطة الجبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي فى مصر ، وتنفيذ مشروعات حصاد مياه الامطار والحماية من أخطار السيول ، والاستفادة من الخبرة المصرية المتميزة فى هذا المجال ، وإجراء الدراسات الهيدرولوجية لأودية ومخرات السيول بما يمكن من الإستفادة من مياه السيول والحماية من أخطارها .

وتم مناقشة إمكانية صياغة مذكره تفاهم مشتركة بين مصر والكويت في مجال إدارة الموارد المائية ، تتضمن كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

واستعرض الدكتور سويلم مسارات مبادرة AWARe والتى اطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، والتى تغطى مساراتها ستة موضوعات مختلفة تتعلق بالمياه والمناخ ، مشيرا لتميز المبادرة بطبيعة فريدة تعتمد في المقام الأول على تلبية احتياجات وتحديات الدول النامية ، و وضع نهج فعال للاستجابة لتلك الاحتياجات ، وقد توجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة الكويت للإنضمام للمبادرة والمشاركة فى إجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة والمزمع عقده يوم ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بجناح المياه خلال مؤتمر COP28 .