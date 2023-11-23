رضا حجازي: وصول الشهادات المؤمنة إلى المديريات لإنهاء التعاقد مع المعلمين الجدد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 01:30 مساءً - وصلت الشهادة المؤمنة للمعلمين الجدد، إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، أمس الأربعاء، حبسما أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك للمساهمة في إنهاء إجراءات التعاقد مع المعلمين وتسليمهم العمل داخل المدارس لسد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس.

يذكر أن الشهادة المؤمنة مستند أساسى للتعاقد مع المعلمين الجدد.

واستعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعاقد مع المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم للسنة الأولى، كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم أوراق التعاقد مع المعلمين الجدد وشملت أصل الشهادة المؤمنة وهى فى المديريات التعليمية ويتم ضمها إلى أوراق ومسوغات التعيين الخاص بالمعلمين إضافة إلى قرار المجلس الطبي وبطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة ميلاد مميكنة وأصل المؤهل الدراسي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها (الذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء (الإناث) و إقرار الحالة الاجتماعية وإقرار الذمة المالية وإقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي و شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية واستمارة 6 تأمين ومعاشات واستمارة 103 طلب استخدام.