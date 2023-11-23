نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء رفع كوبري مشاة أحمد عرابي وإعادة تركيبه لتسيير الحركة المرورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت معدات الانقاذ واللوادر والأوناش، بمحيط حادث كوبري مشاة شارع أحمد عرابي في محافظة الجيزة، وذلك استعدادًا لرفع الكوبري وتركيبه وإعادة فتح الطريق امام الحركة المرورية إلى طبيعتها.

حيث سقط جزء من الكوبرى صباح اليوم الخميس نتيجة اصطدام سيارة نقل به، مما أدى إلى تحرك جزء من جسم الكوبرى وسقوطه من على الأعمدة الخرسانية الحاملة له على السيارة التي اصطدمت به.

محافظ الجيزة يعاين موقع سقوط جزء من كوبري مشاه أحمد عرابي المقام أمام عمر أفندي نتيجة اصطدام سيارة نقل به.

كما عاين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع سقوط كوبري مشاه أحمد عرابي والمقام أمام عمر أفندي بنطاق حي العجوزة، وذلك نتيجة اصطدام سيارة نقل به، وذلك في الاتجاه للقادم إلي مناطق إمبابة والمنيرة الغربية والبراجيل دون وقوع أية أصابات أو تلفيات .



وأضاف محافظ الجيزة بأن قيادات قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة تواجدت فورًا بالمكان وقامت بأجراء التحويلات المرورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية لحين الأنتهاء من فتح الطريق لضمان أمن وسلامة المواطنين.



كما وجه محافظ الجيزة بضرورة تعليق محددات الإرتفاع لقائدي المركبات لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاه للحفاظ على آمن وسلامة المواطنين.

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