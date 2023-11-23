نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تخوض تفاوضًا مع "الوطنية للإعلام" بشأن أزمة مجلة الإذاعة والتلفزيون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بمجلس نقابة الصحفيين، إن النقيب ومجلس النقابة مُمثلًا في لجنة التسويات، يخوض تفاوضًا مع الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، بشأن أزمة تأخّر بعض المستحقات المالية للصحفيين العاملين في مجلة الإذاعة والتلفزيون.

وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن رئيس الهيئة يحاول إيجاد مخرج لتنفيذ قرار النيابة، وإعداد ميزانية لحل الأمر، خاصة وأنه أحال الأمر لمجلس الإدارة للتصويت، وكلّفه بتنفيذ قرار النيابة وفقًا للقوانين المُنظّمة للهيئة الوطنية للإعلام، وهو ما أحال الأمر للشؤون القانونية.

صحفيو المجلة: انتظرنا 10 سنوات لصرف مستحقاتنا المتأخّرة

قال الصحفي عمر عمار عضو مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون، إنه تقدّم و3 من زملائه بالاستقالة، الأحد الماضي؛ اعتراضًا على ما وصفه بـ "تعنّت" الإدارة في صرف مستحقات مالية لهم، متأخّرة لأكثر من 10 سنوات، والتي بلغت 22 مليون جنيهٍ.

وأضاف في تصريحات سابقة لـ "دوت الخليج"، أن الزملاء احترموا القانون وقرارات النيابة العامة في هذا الشأن، وبعد حفظ القضية من قِبل نيابة الأموال العامة يوم 29 مايو 2023، أوقفت الهيئة الوطنية للإعلام صرف مستحقات الزملاء أيضًا، بحجة أن حفظ التحقيقات لا يعني بالضرورة نفي العلّة التي من أجلها أوقف هذا الصرف.

وأكد “عمار” أن عدد الصحفيين المتضررين من وقف صرف هذه المستحقات، بين 160 إلى 170 صحفي، منهم صحفيين بلغوا سن المعاش، وبعضفهم وافته المنية، ولم يحصلوا على مستحقاتهم المتأخّرة.

وأشار عضو مجلس الإدارة المُستقيل، إلى التواصل مع نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأيضًا مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ليكونوا طرفًا في حل تلك الأزمة، مع وضع شروط تضمن للزملاء استمرارية الصرف والالتزام به.

وأوضح أن الأزمة بدأت حينما كان الزملاء يصرفون علاوة الـ50%، حتى تقدّم أحد المحامين بالهيئة الوطنية للإعلام، بشكوى عام 2013 ادعّى فيها وجود ازدواجية في صرف هذه العلاوات، ثم توقّف صرفها بمبادرة من إدارة المجلة، وفي يناير 2023، تقدّمت الإدارة بمقترح لاسترداد الأموال التي تم صرفها من هذه العلاوات من الصحفيين بأثر رجْعي، باعتبار أنها صُرفت بغير وجه حق، إلا أن ممثلي الصحفيين العاملين بالمجلة في مجلس الإدارة رفضوا تمرير هذا المقترح، وتقدّموا باستقالة احتجاجًا على ذلك، وطالبوا منذ صدور قرار النيابة العامة بحفظ التحقيقات، بصرف متأخّرات تلك العلاوات.

استقالة أعضاء مجلس الإدارة

وكان قد تقدّم الصحفيون بمجلة الإذاعة والتلفزيون، يوم الأحد 18 نوفمبر، باستقالتهم إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ اعترضًا على ما وصفوه بـ”التعنّت الواضح” من جهة الإدارة، ورفضها التام بكل السُبل، منح صحفيي المجلة حقوقهم المالية، واستئناف صرف المستحقات التي تمت تعليتها، والموقوفة بقرار من جهة الإدارة، وكذا مستحقات الزملاء المُحالين للمعاش، مؤكدين أن الجميع يُعاني من أوضاع مالية غاية في القسوة.

وتوجّه نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء من مجلس النقابة، إلى مقر المجلة، الإثنين 19 نوفمبر؛ للاجتماع مع الزملاء، وبحث مطالبهم، والمحاولة للوصول إلى حل.