وزيرة التضامن تلقتي سمر نديم وتشيد بجهود «زهر مصر» في رعاية الكبار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 07:29 مساءً - التقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ظهر اليوم الخميس الأستاذة سمر نديم -زهرة مصر- مؤسسة ومدير مؤسسة سمر نديم للخدمات والتنمية المشهرة عام2020.



وأشادت الوزيرة بجهود المؤسسة في رعاية كبار السن بلا مأوى، والأنشطة الاجتماعية المختلفة التي تقوم بها المؤسسة، من رعاية الأرامل والمطلقات، وذوي القدرات الخاصة، والمشردين.



ومن جهتها عبرت الأستاذة سمر نديم عن سعادتها باستقبال الوزيرة الدكتورة نيفين القباج لفريق عمل المؤسسة، قائلة: سعدت جدًا وسعدنا بهذا اللقاء الذي يكشف عن وصول رسالتنا لأعلى الجهات المسؤولة في الدولة، وكذا نقدر بكل الحب والامتنان رسالة الدعم الكبيرة التي منحتنا إياها معالي الوزيرة، والتي أكدت أنها ستقوم بدعم المؤسسة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.



وأشارت سمر نديم، إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل مهمة عن هذا اللقاء خلال الأيام المقبلة، والتي تحمل بشريات كبيرة لرواد العمل الخيري.