الرئيس السيسي: التهجير بالنسبة لمصر خط أحمر.. «محدش يقدر يزايد علينا»

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 07:29 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة المصرية كثفت الدولة اتصالاتها الدولية مع القادة والمسؤولين الإقليميين والدوليين، حيث أدت للجميع الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير الفلسطينيين قسريا سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن.

وأضاف رئيس الجمهورية خلال كلمته في فعالية «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين» التي تعقد في ستاد القاهرة الدولي، وتنقلها على الهواء مباشرة قناة «إكسترا نيوز»: "واسمحوا لي أن أتحدث قليلا في هذه النقطة، لنا موقف متعاطف وإنساني واستقبلنا خلال السنوات الماضية في أعقاب الصراعات التي حدثت في المنطقة ملايين من الأشقاء الذين يتضررون ولم نتكلم أبدا ولم نشتكِ ولم نطلب من أحد أي دعم في هذا الأمر".

وتابع: "دائما نقول إن لدينا في مصر 9 ملايين من الضيوف يعني محدش يقدر يزايد علينا، ويقول إننا عندما نقول لن نقبل بتهجير قسري للفلسطينيين إن مصر ملهاش مواقف إيجابية، ولكن مصر لها مواقف نبيلة وإنسانية ورائعة، ولكن الأمر في قطاع غزة والضفة الغربية مختلف، إذا تركها أهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى، لذلك، نقول إن التهجير بالنسبة لمصر خط أحمر لن نقبل به أو نسمح به".