أخبار مصرية

شوشة": تخصيص اتوبيسات لنقل العالقين الفلسطينيين بالعريش للعودة إلي قطاع غزة عبر معبر رفح

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 07:30 مساءً -  

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أنه تم تجهيز عدد من الاتوبيسات لنقل العالقين الفلسطينيين ، بسبب العدوان الإسرائيلي والمقيمين بصفة مؤقتة في مدينة العريش إلى معبر رفح البري تمهيدا لعودتهم إلى ديارهم بقطاع غزة غدا الجمعة.

 

واكد محافظ شمال سيناء ، أنه سيتم السماح بسفر العالقين الفلسطينيين  بصورة طواعية حسب رغبتهم ، على متن الاتوبيسات التي ستنطلق صباح الجمعة من العريش إلى معبر رفح مجاناً 

 

واعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية عن بدء عودة  المواطنين الفلسطينيين العالقين فى شمال سيناء والراغبين في العودة طوعيا إلى قطاع غزة. مشيرة إلى أن السلطات المصرية قد أبلغت السفارة بامكانية عودتهم إلى قطاع غزة غدا الجمعة الموافق 24 نوفمبر.

 

 فيما أكدت السلطات المصرية على أنه سيتم السماح بعودة باقي المتواجدين في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية طوعيا من يوم السبت الموافق 25 نوفمبر فصاعدا .

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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