أخبار مصرية

العاهل الأردنى: رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين سيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر العروبية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 08:28 مساءً - أكد العاهل الأردني ، الملك عبدالله بن الحسين إن الموقف الذي عبر عنه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأكيده رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطا أحمر، يجسد موقفا مشتركا لكل من مصر والأردن، مشدداً علي أن الأردن تقف "في خندق واحد" بجانب مصر.

 

وفي تغريدة علي موقع × ، قال العاهل الأردني علي حسابه الرسمي: نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد.. الموقف الذي عبر عنه اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأكيده رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطا أحمر، يجسد موقفنا المشترك وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر العروبية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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