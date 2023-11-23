العاهل الأردنى: رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين سيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر العروبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 08:28 مساءً - أكد العاهل الأردني ، الملك عبدالله بن الحسين إن الموقف الذي عبر عنه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأكيده رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطا أحمر، يجسد موقفا مشتركا لكل من مصر والأردن، مشدداً علي أن الأردن تقف "في خندق واحد" بجانب مصر.

وفي تغريدة علي موقع × ، قال العاهل الأردني علي حسابه الرسمي: نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد.. الموقف الذي عبر عنه اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأكيده رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطا أحمر، يجسد موقفنا المشترك وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر العروبية".