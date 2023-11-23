أمانة المرأة بحماة الوطن تنظم لقاء بعنوان" انزل شارك.. صوتك أمانة" لتوعية المرأة السيناوية حول الانتخابات الرئاسية.. (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 09:36 مساءً -

نظمت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، لقاء خاص لتثقبف وتوعية المرأة السيناوي حول الانتخابات الرئاسية بعنوان" أنزل وشارك.. صوتك أمانة"، شاركت بها، عدد من عضوات أمانة المرأة. بالمحافظة

وقالت حسناء الشريف أمينة المرأة بحزب حماة الوطن في شمال سيناء، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، على عمل لقاءات تفاعلية مع النسوة خارج نطاق الحزب، لحث النساء على المشاركة المجتمعية، في الحياة السياسية.

وأشارت الشريف إلى أن أمانة المرأة فيما ستتبنى عضوات الأمانة بالتنسيق مع كوادر الحزب، التنبيه على ذوي الأحتياجات الخاصة، وذوي الهمم، ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد موافقة الهيئة الوطنيية للأنتخابات على ذلك، وضرورة مشاركتهم.









واكدت أمينة المراه بحزب حماة الوطن بشمال سيناء أنه سوف تقدم عضوات الأمانة، بخدمة التعرف على كيفية اختيار المرشح، للنساء والشابات فى المحافظة، من خلال معرفة بنود وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى أكدت أنه من ترغب فى معرفة اللجنة الأنتخابية الخاصة بها، أو أي من أفراد أسرتها، الأتصال بالرقم التالي 5151 أو برقم 140 بالرقم القومي.

و أكدت 'الشريف " على أن النساء لها دور مهم في عملية الحشد للرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي فترة رئاسية جديدة، بناء على تعليمات الحزب ورؤيته السياسية، في هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن.