بدء فعاليات المؤتمر الانتخابى للمرشح الرئاسى فريد زهران بأسوان بزفة نوبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 09:36 مساءً - بدأت مساء اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الانتخابى الجماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران، وذلك بمدينة أسوان، بحضور عدد كبير من الأهالى والقيادات الحزبية والسياسية.

بدأت فاعليات المؤتمر، باستقبال المرشح الرئاسى بزفة نوبى فور وصوله لمقر المؤتمر برفقة أعضاء الحملة الانتخابية، ثم عزف السلام الوطنى، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وتعريف بالبرنامج الانتخابى للمرشح فريد زهران، وكلمات الحضور.

وذكرت حملة مرشح الرئاسة، أن لقاءاته الجماهيرية السابقة لاقت تفاعلاً من المواطنين و أسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الاصلاح الاقتصادى و السياسى، ودعم القضية الفلسطينية.

وتكثف الحملة الدعاية الانتخابية وتوزيع البرنامج، في ميادين و شوارع المحافظات المختلفة، ودعو جموع المواطنين للمشاركة الايجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي لفريد زهران.