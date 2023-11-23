"اقتصادية النواب": رسائل الرئيس السيسي جاءت بردا وسلاما على قلوب أهل فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 09:36 مساءً - أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر- تحيا فلسطين" تضمن رسائل طمأنة للمصريين حول قدرة الدولة المصرية في الحفاظ على أمنها القومى من خلال تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأننا عاقدون العزم على المضى قدما فى مواجهة معاناة الأمة الفلسطينية، متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وقابضين على أمننا القومى المقدس نبذل من أجل ذلك الجهد والدم متحلين بقوة الحكمة، وحكمة القوة، نبحث عن الإنسانية المفقودة بين أطلال صراعات صفرية.

وأضاف «سليمان»، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كشف الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث كثفت مصر اتصالاتها الدولية، مع القادة والمسؤولين الإقليميين والدوليين، للتأكيد على الموقف المصرى الرافض لمخططات تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريا، سواء من قطاع غزة، أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن، بجانب الحفاظ على عدم تصفية القضية، والإضرار بالأمن القومى لمصر.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر هي الدولة الأكبر التي قدمت مساعدات للدولة الفلسطينية والتي آخرها ما دشنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمؤتمر «تحيا مصر وفلسطين»، كما أن حجم مساعدات مصر الأهلية بلغت 70% من حجم المساعدات التي وصلت من كل دول العالم، خاصة أن مصر كانت ولا تزال هي الدولة المحورية في حل القضية الفلسطينية، كما أنها لن تسمح الدولة المصرية بأن يُمس الأمن القومي للدولة المصرية.

وأوضح «سليمان»، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كشف للشعب المصرى دور القاهرة في الوصول لهدنة إنسانية في غزة، بتأكيده أن الجهود المصرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والأشقاء القطريين تكللت فى الوصول لاتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد وآمل أن يبدأ تنفيذها دون تأخير أو تسويف، موضحا أن مؤتمر اليوم هو إعلان للعالم عن قرار مصر الداعم للقضية الفلسطينية وأنها لن تتركها حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.