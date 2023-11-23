احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 نوفمبر 2023 11:32 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها، اشتعال المولد الخاص بالمستشفى الإندونيسي في غزة بعد قصف إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية أنه تم إخلاء المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة من كافة المرضى والنازحين، وذلك بعد تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف أى شخص يتواجد داخل المستشفى.

وقال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش، إن قوات الاحتلال "الإسرائيلية" تفرض حصارا على "الإندونيسي" منذ صباح الاثنين.

وأضاف البرش، في تصريحات له: "الاحتلال دمر بعض مباني المستشفى الإندونيسي والمباني الأخرى خاضعة لنيران القناصة".