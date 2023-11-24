نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلم: الرئيس السيسي يستخدم عبارة «خط أحمر» للمواقف الخاصة بالأمن القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستخدم عبارة «خط أحمر»، في المواقف التي تخص الأمن القومي إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أنه قالها من قبل عندما كانت هناك محاولات للتدخلات الأجنبية في ليبيا، وأعلن بوضوح أن سرت والجفرة خط أحمر.

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن رئيس الجمهورية كان له تصريح قوي يخص الأمن القومي المصري من ناحية الغرب، واليوم يعلنها من ناحية الشرق، إذ، أكد أنّ التهجير الفلسطيني لمصر خط أحمر، لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، أكد اليوم أن معبر رفح مفتوح ولم تغلقه مصر طوال الأزمة مع قطاع غزة، مفندا في ذلك ادعاءات البعض، بأن المعبر مغلق.

وشدد، على أن المعبر لم يغلق من ناحية مصر، وكلما سُمِح بفتح المعبر من الناحية الأخرى، تتحرك قوافل المساعدات، موضحًا أن الرئيس السيسي، أشار إلى أن 70% من المساعدات المقدمة لقطاع غزة مصرية، وهذه نسبة كبيرة.