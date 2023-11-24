نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار "القادة والأركان": القوة مصدر الأمان والضعف دعوة للعدوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجي، إن اصطفاف الشعب المصري خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي يساهم في الاستقرار الأمني للبلاد، ويعد هذا الأمر ضمان بقاء مصر آمنة مستقرة، موضحا أن القوة مصدر الأمان والضعف دعوة للعدوان وإذا أردت السلام فتأهب للحرب.

وأضاف اللواء محمد الشهاوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر لعبت دورا كبير في الوصول إلى اتفاقية الهدنة الإنسانية بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تأكيده ورفضه تصفية القضية الفلسطينية ومخطط التهجير.

تابع مستشار كلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجي، مصر تدعم القضية الفلسطينية بشكل كامل والتي كانت آخرها اليوم من خلال مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة.